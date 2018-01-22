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ابنتها الصغيرة احترقت حتى الموت.. اعتقال "أسوأ أم" في الولايات المتحدة

22
JANUARY
2018
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أظهر مقطع فيديو حديث، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة إلقاء القبض على ثنائي من ولاية ميشيغان الأميركية، بعدما تسببت الأم في مقتل ابنتها صغيرة التي احترقت حتى الموت.
 
ووجهت المحكمة اتهاما لكانديس دياز (24 سنة) وصديقها براد فيلدز (28 عاما)، السبت، بالتسبب في مقتل طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات، غابرييل باريت.
 
ويظهر الفيديو لحظة توقيف "العشيقين"، الثلاثاء، على طريق سريع في بحيرة بارك بجورجيا.
 
وكان الطبيب الشرعي وصف حالة الطفلة بـ"أسوأ حالة لمعاملة طفلة" شاهدها في حياته.
 
ولقيت الطفلة حتفها يوم 1 يناير بعد أن احترقت داخل حمام، بينما كانت أمها تصنع الفطائر في المطبخ، وكان "صديقها" مشغولا في غرفة أخرى.
 
وقال المسؤولون إن الطفلة عثر عليها يوم رأس السنة الميلادية في حمام منزل متنقل، حيث وجدوا جلدها كله محترق.
 
وكشفت وثائق المحكمة أن غابرييل "احترقت حتى الموت".
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