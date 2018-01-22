كيف بدد نيكولاس كيدج 150 مليون دولار؟

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يعتبر الممثل الأميركي نيكولاس كيدج من أبرز نجوم السينما في هوليوود، كما تصفه بعض وسائل الإعلام بـ"أكثر المشاهير إفلاسا من الناحية المادية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كيدج (54 عاما) استطاع أن يراكم ثروة تقدر بـ150 ميلون دولار، إلا أنه سرعان ما "شتّتها".

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأميركي اشتري قلعة بـ8 ملايين دولار، ومنازلا قدرت قيمتها بـ25 ميلون دولار، وجماجم ديناصورات، مشيرة إلى أن العديد من عقاراته أغلقت كما واجه ضرائب تناهز 14 مليون دولار.

وكان الممثل يملك 15 منزلا، من بينها منازل في نيوبورت بيتش وكاليفورنيا، وقلعة "تاريخية" في نيو أورليانز.

كما اشترى 4 يخوت فاخرة ما بين 2000 و2007، يبلغ سعر الواحد منهم نحو 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أنه كان يمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة، من بينها 9 سيارات رولز رويس وأخرى فيراري إينزو وواحدة من نوع لامبورغيني، اشتراها خلال مزاد عام 1997.

وكانت أكثر مشترياته غرابة هي شراء ثعباني كوبرا سامين، وجمجمة ديناصور يبلغ عمرها 67 مليون سنة.

وكشفت "ديلي ميل" أن كيدج، الحائز على جائزة الأوسكار، يواجه أزمة مالية خانقة بسبب تبديد ثروته، مضيفة أنه "يشارك حاليا في عدة أعمال من أجل تسديد ديونه".