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أبرز 10 تصرفات "خرقاء" لترامب بعامه الرئاسي الأول

22
JANUARY
2018
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شهدت السنة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، العديد من المواقف المحرجة له ولضيوفه، بالإضافة إلى المشاهد الغريبة التي وصفها البعض أنها "خرقاء". نعرض هنا 10 منها.
 
ترامب وفريدريك دوغلاس: أشار ترامب إلى أن فريدريك دوغلاس، أحد دعاة الانعتاق من العبودية، لا يزال حيا يرزق، قائلا إن "دوغلاس مثال حي للشخص الذي قام بعمل رائع. إن شهرته تزداد يوما بعد يوم، أنا ألاحظ ذلك".
 
ترامب وميركل: رفض ترامب مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها للبيت الابيض في مارس الماضي. حتى عندما دعاه الصحفيون لذلك تجاهل الأمر وكأن ميركل لا تجلس بجواره.
 
 ترامب وزوجته: أبعدت السيدة الأولى ميلانيا ترامب يد زوجها في أكثر من مناسبة بينما كان يمدها إليها. وبدا ذلك واضحا خلال رفضها الإمساك بيده بينما كانا يهبطان سلم الطائرة في تل أبيب في مايو الماضي.
 
 ترامب يدفع مسؤولا: دفع ترامب رئيس وزراء مونتينيغرو بعنف واضح خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في مايو الماضي. بعدها أخذ الرئيس الأميركي يرتب هندامه وكأن شيئا لم يحدث.
 
ترامب ورئيس وزراء الهند: فاجأ رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ترامب بعناق قوي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرجلين في حديقة الورود بالبيت الأبيض في يونيو، مما دفع الرئيس الأميركي إلى الإعراب عن استغرابه.
 
ترامب يغازل زوجة ماكرون: "هيئتك جميلة جداً"، هكذا وصف ترامب سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون أثناء زيارته الرسمية لفرنسا، الأمر الذي اعتبره كثيرون "إيحاء غير لائق".
 
 ترامب وزوجته مجددا: صافح ترامب زوجته ميلانيا بشكل رسمي جدا، بعد أن قدمته للجنود والضباط في قاعدة أندروز بولاية ماريلاند في سبتمبر الماضي. وقد لاقي هذا الأمر استهجانا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ترامب والإعصار: وجه كثيرون انتقادات لاذعة لترامب بعد أن ظهر وهو يقذف مناشف ورقية للفارين من إعصار ضرب بورتوريكو في سبتمبر الماضي. فقد بدا الرئيس الأميركي للكثيرين وكأنه يستخف بمعاناة الفارين من الكارثة.
 
ترامب والأطفال: تفوه ترامب بكلام غريب وهو يوزع الحلوى بمناسبة الهالوين على الأطفال في البيت الأبيض في أكتوبر الماضي قائلا: "إنهم أطفال، ليس لديهم أي مشكلات في الوزن"، منتقدا في الوقت ذاته الصحفيين في المكان.
 
ترامب يشرب الماء: أوقف ترامب خطابا مطولا له من أجل شرب الماء. لم يكن هذا أمرا غريبا، لكن الغريب هو أنه أمسك الزجاجة بكلتا يديه، بالضبط كما يمسكها الأطفال. مشهد كان محط سخرية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
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