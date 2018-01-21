140 طفلة وشابة ضحايا اعتداءات الطبيب لاري نصار!

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هزت قضية لاري نصار، الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأميركي النسائي، المجتمع الأميركي بشدة. والرجل متهم باغتصاب والتحرش بــ 140 طفلة ومراهقة خلال فترة عمله.



وقد عُثر في جهاز الكومبيوتر الخاص به على صور وأفلام جنسية لأطفال، وله هو شخصياً خلال ممارسته أفعاله مع بعض اللاعبات.



ووقف لاري أمام ضحاياه في المحكمة، وشهدت قاعة إحدى المحاكم في مدينة لانسينغ في ولاية ميتشيغان الأميركية لحظات درامية بكى خلالها الحضور لدى سماعهم شهادة إحدى الضحايا وهي تخاطب الطبيب السابق لفريق الجمباز الأولمبي الأميركي لاري نصار.



وخاطبت كايلي ستيفنز التي كانت أسرتها صديقة لأسرة الطبيب نصار وتقول أنه اعتدى عليها منذ أن كانت في السادسة من العمر "أنت كاذب مقزز".

وشرحت كايلي كيف نجح نصار في اقناع والديها بأنها تكذب عندما أخبرتهما عن الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها على يد نصار.



وتوجهت له قائلة: "لقد اقنعت والدي بأني كاذبة، واستعملت جسدي لمدة ست سنوات لاشباع رغباتك الجنسية وهذا أمر لايمكن أن اسامحك عليه. كنت أشعر وكأنني في عالم آخر وبدأت أتساءل هل ما أمر به حقيقة وهل فعلا تعرضت للاعتداء الجنسي؟ وبغية الحفاظ على قواي العقلية أجبرت نفسي على استذكار كل ما مررت به كي لا أنسى ما عانيت ولا أبدو كاذبة".



كما تحدثت في المحكمة والدة إحدى الضحايا التي انتحرت بسبب ما وصفتها بالمعاناة الفظيعة التي عاشتها نتيجة الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها على يد نصار، وقالت وهي تجهش بالبكاء: "عام 2009 انتحرت ابنتي لأنها لم تعد تحتمل الألم والعذاب الذين كانت تعانيهما بسبب ما مرت به، لقد كانت في مقتبل عمرها، كان عمرها 23 عاما فقط".



ويقضي نصار عقوبة السجن لمدة 60 عاما في السجن بعد إدانته بجريمة إمتلاك صور إباحية للأطفال.



وأقر نصار بتهم امتلاك صور إباحية للأطفال وتداولها وعرقلة سير العدالة عبر محاولة اتلاف الأدلة التي تدينه.



ومن بين ضحايا نصار البطلة الأولمبية سايمون بايلز الحائزة على أربع ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة في أولمبياد ريو 2016 وتبلغ من العمر 20 عاما حاليا.



وقالت بايلز: "أشعر بالقهر كلما تذكرت ما مررت به على يد نصار ويتحطم قلبي عندما أعود مجددا إلى نفس الأماكن التي تعرضت فيها للاعتداء بهدف الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020".



وأدت فضيحة نصار إلى استقالة رئيس اللجنة الأمريكية لألعاب الجمباز ستيف بيني عام 2016 بعد اتهام الضحايا له بعدم المبادرة فورا إلى إعلام السلطات المعنية بهذه الانتهاكات.