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في هذا البلد الإسلامي...جلد عاشقين لممارستهما الجنس قبل زفافهما بأيام

21
JANUARY
2018
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كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، كيف حُكم على عروسين بالجلد بعد التقرب من بعضهما قبل أيام فقط من زواجهما.

كان العروسان من بين مجموعة حُكم عليها بالعقوبة العامة أمام المسجد يوم الجمعة، ففي إندونيسيا يُنظر إلى التقارب كخطوة نحو ممارسة الجنس قبل الزواج، الأمر الذي يخالف أحكام الشريعة، ونتيجة لذلك تلقى العروسان 20 جلدة، أمام حشد من الناس في مدينة آتشيه.

كما تم القبض على مسيحي إندونيسي لبيع الكحول في مقاطعة آتشيه المحافظة، حيث يحظر القانون الاندونيسي بيع الكحول واستهلاكه، وقد تم اعتقال “جون سيمبولون” في أكتوبر وحُكم عليه بـ36 جلدة.

وقال عمدة آتشيه “امين الله عثمان”: “هذا التزام حكومتنا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإذا حدث أي انتهاك أبلغوا الشرطة الشرعية على الفور وسننفذ عقوبات مثل ضرب اليوم”.

أشارت الصحيفة إلى أن حوالي 98% من سكان آتشيه البالغ عددهم 5 ملايين نسمة هم من المسلمين ويخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية، وهنا يُحكم على الناس بالجلد بسبب مجموعة من الجرائم بما في ذلك المقامرة أو شرب الكحول أو الجنس المثلي أو أي علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

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