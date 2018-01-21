بالصور - السفير الأميركي يغطس في مياه موسكو المتجمدة أسوة ببوتين!

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زار السفير الأميركي لدى روسيا جون هنتسمان دير "القدس الجديدة" في ضواحي موسكو، وغطس في مياه النهر الباردة عبر ثغرة فتحت خصيصا للمتمسكين بتقليد الغطّاس الأشداء، أسوة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد الصدمة التي أصيب بها من شدة برودة النهر، قال السفير الأميركي: "هذه تجربة جديدة بالنسبة إلي، ولكنها لا تنسى فعلا".

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن خمسة موظفين وموظفتين من العاملين في السفارة الأميركية في موسكو، قرروا الغطس أسوة بالسفير!

وحضر السفير خلال زيارته الدير المذكور قداس الأحد في كاتدرائية الدير، ثم قام بجولة اطلاعية تعرف خلالها على معالم هذا الموقع الديني الأرثوذكسي الهام.

واستمع جون هنتسمان لشرح من رجال الدين الروس عن التقاليد الأرثوذكسية في روسيا ومعاني العناصر الرئيسية لديكور الكاتدرائية.