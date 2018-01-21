رئيس هذه الدولة يزور المالديف باسم مستعار!

A + A -

منحت المخابرات الأوكرانية رئيس الجمهورية بيترو بوروشينكو وأفراد عائلته وثائق سفر بأسماء مستعارة للسفر بها إلى جزر المالديف والاستجمام. وذكر موقع “Country.ua” أن مصدرا في الحرس الرئاسي الأوكراني برر هذا التصرف بوجود تهديدات تحيط برئيس الدولة، الأمر الذي اضطر جهاز الأمن الأوكراني لمنح جوازات السفر المذكورة لبوروشينكو وأفراد عائلته. هذا وكانت أفادت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية بأن الرئيس بوروشينكو قضى عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة في جزر المالديف واستأجر جزيرة كاملة لهذا الغرض هناك بما لا تقل عن نصف مليون دولار، حيث حلّ في المالديف باسم السيد إنكوغنيتو بيترو.