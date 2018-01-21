جاءت لتكحّلها.. فأعمتها!

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تحاول النساء دائماً الظهور بمظهر يجذب انتباه الآخرين، إلا أنّ عواقب التزيّن تكون وخيمة في بعض الأحيان، وقد تعمي المتزيّنة وتحرمها نعمة النظر لبرهة أو لأيام.. وهذا ما حدث لمواطنة كندية أرادت تطويل رموش عينيها لتبدو أكثر جاذبية.

فبعد يومين على التطويل، تورم جفنا إيزابيل خان ذات الـ20 عاماً بسبب الحساسية، وقالت للأطباء والصحافيين: "كانت طفلتي نائمة بجانبي ولكنّي لم أتمكن من رؤيتها وكنت أعاني من صعوبة في الابتلاع والتنفس"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها إيزابيل لعملية تطويل الرموش. فقد خضعت لها السنة الماضية مرتين في الشهر.

واتضح فيما بعد أنّ صالون التجميل استخدم نوعاً جديداً من المادة اللاصقة للرموش تتحسس منها إيزابيل. لذلك بعد هذه الحادثة أعلنت صاحبة الصالون أنّ تطويل الرموش قد يسبّب الحساسية، لذلك يمكن إجراء فحص أولي قبل العملية للتأكد من عدم وجود الحساسية لدى الراغبين في ذلك.

وعلى الرغم من معالجة إيزابيل بمضادات الحساسية، إلا أنّها تقول: "أصبحت عيناي أسوأ وظهر تحت إحداها كيس بمادة سائلة وهذا فظيع".

ومع ذلك تؤكد إيزابيل أنّها ستستمر في تطويل رموشها، لأنّها لا تحب الطبيعية.