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دلفين يموت اختناقًا بأخطبوط

21
JANUARY
2018
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في حادثة غريبة توفي دولفين اثناء ابتلاعه لاخطبوط، وعثر على الدولفين الميت على احد شواطئ إستراليا والوجبة الاخيرة لا تزال عالقه في مجرى تنفسه.

وحاول العلماء فهم سبب ما جرى، ولذلك قاموا بتشريح جثة الدولفين النافق، فكانت المفاجاة أن الاخطبوط المتواجد في فمه يزن نحو 2 كغم وطول ذراعه 1.28 متر.

والأخطبوط حيوان يتميز بأنّ له عيوناً مُركَّبةً كبيرة الحجم، وبأنّ كلّ أذرعه مُغطّاة بصفَّين من الماصّات التي تُساعده على التشبّث بالأشياء بقوَّة شديدة.

وبحسب طبيب قام بتشريح الجثة فان الاخطبوط كان ميتا بالفعل لكن بعض وظائفه لا تزال تعمل وخاصة اذرعه، وهو تسبب باغلاق مجرى التنفس للدولفين، مما ادى إلى اختناقه، وهي الحادثة الأولى التي تسجل في هذا الاتجاه.

والاخطبوط له له ثمانية أذرعٍ طويلة تتّخذ هيئة لوامس مليئة بالماصّات، وهو يُصنّف ضمن مجموعة الرخويّات التي تضمّ أيضاً الحبّار والحلزون والمحّار وغير ذلك من الكائنات.

وتقول كيت سبروجس، وهي باحثه في جامعة مردوخ في استراليا إنه من المعروف أن الاخطبوط ليس فريسة سهلة الإبتلاع بسبب اذرعه الطويلة والمتحركة على الدوام.

وتشير إلى أن الدولفين على ما يبدو استهان بالاخطبوط ولم يتعامل معه بالطريقة المثلى، واصابه الغرور فعمل على ابتلاعه وهو على قيد الحياة.

والدلافين لها صلة قريبة بالحيتان وخنازير البحر. ويوجد تقريباً أربعين نوعاً من الدلافين، والتي تتوزع على 17 جنساً.

وتتراوح أحجامها بين 1.2 متراً وأربعون كيلوغراماً - كدلفين ماوي - إلى 9.5 أمتار وعشرة أطنان - كالأوركا -.

وهي تعيش في جميع بحار العالم، وخاصة في البحار الأقل عُمقاً عند الأرصفة القارية. وهي من آكلات اللحوم التي تتغذى على الأسماك والحبار.

كما تمتلك الدلافين فتحات في أعلى رؤوسها تسمح لها بالتنفس خارج البحر والمياه وتوجد في جميع أنواعها، لكن كل هذه الخصائص على ما يبدو لم تتمكن من اسعاف هذا الاخطبوط الذي لقى حتفه اختناقاً.

ايلاف
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