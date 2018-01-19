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مدينة أفريقية تعلن: لم يتبق سوى 95 يوما حتى نصل إلى "اليوم صفر"

19
JANUARY
2018
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أعلن مسؤولو دولة أفريقية أنه لم يتبق سوى 95 يوما حتى تصل العاصمة إلى "يوم صفر"
 
وأوضح مسؤولو عاصمة جنوب أفريقيا "كيب تاون" أن مدينتهم تعاني فعليا من الجفاف.
 
وناشد المسؤولون جميع السكان والزوار بضرورة ترشيد استهلاك المياه، محذرين من أنهم قد لا يتمكنوا من ضخ المياه في الصنابير قريبا.
 
ويضرب جنوب أفريقيا موجة جفاف بالغة السوء منذ أبريل/نيسان الماضي.
 
وقالت بلدية كيب تاون إنه لتدارك تلك الأزمة، سيتم تقليل المخصص اليومي للمياه لكل منزل بدلا من 87 لترا، إلى 50 لترا، في اليوم الواحد، ابتداء من شهر فبراير/شباط المقبل.
 
وأوضحت باتريسيا دي ليل، رئيس البلدية في بيان نشره موقع "لايف ساينس" العلمي المتخصص أنه "لم يتبق سوى 95 يوما، قبل أن نصل إلى يوم صفر".
 
وتابعت قائلة:
 
"يوم صفر هذا يعني، أننا سنضطر إلى إيقاف جميع ضخ المياه في جميع صنابير المياه، وسيتم توزيع المياه يدويا على كل مقيم في العاصمة بمعدل 25 لترا يوميا".
 
وأشارت رئيسة بلدية كيب تاون إلى أن السلطات تبحث حاليا عن مصادر جديدة للمياه، من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومشاريع تحلية المياه وحفر آبار إضافية للمياه الجوفية.
 
ولكن حذرت من أن كل تلك الوسائل والطرق، لن تعطل السير نحو "اليوم صفر" ولا حتى على المدى القصير.
 
ويسكن في كيب تاون نحو 4 مليون نسمة، ولا يستخدم نسبة الـ87 لترا إلا 39% فقط منهم، والباقون يستخدمون المياه بمعدلات تتجاوز الـ100 لتر يوميا.
 
ويشير مسؤولون حكوميون إلى أن موجة الجفاف تلك، تعد الأسوأ منذ موجة الجفاف الكبرى، التي ضربت المنطقة عام 1904.
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