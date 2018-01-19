رئيسة الوزراء حامل

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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الجمعة، إنها حامل في طفلها الأول وإنها تعتزم أخذ عطلة قصيرة بعد الولادة في يونيو.

وحسب رويترز، قالت أرديرن في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إنها ستستأنف جميع مهامها بعد أن تأخذ عطلة لمدة ستة أسابيع بعد الولادة على أن يتولى نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز رئاسة الوزراء خلال تلك الفترة.

وقالت "من وجهة نظر شخصية، أتطلع بشدة إلى دوري الجديد كأم. لكنني أركز بنفس القدر على عملي ومسؤولياتي كرئيسة للوزراء".

وحمل السياسية البالغة من العمر 37 عاما والتي تحظى بشعبية هو أحد الأمثلة القليلة جدا على مباشرة زعيمة منتخبة لمهام عملها وهي حامل ويعد سابقة في تاريخ نيوزيلندا.

وسبق وأن وضعت بينظير بوتو مولودة حين كانت رئيسة وزراء باكستان عام 1990.