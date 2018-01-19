living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سليماني: محور المقاومة انتصر على المؤامرة الكبرى

19
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني أن الدليل الحقيقي لانتصارات محور المقاومة والدور المحوري والأساسي له دون أية مجاملة يرجع للقيادة الحكيمة للمرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

 

وتحدّث سليماني في كلمة له خلال ملتقى البصيرة في الذكرى الثالثة لاستشهاد الشهيد مهدي نوروزي عن انتصار محور المقاومة في سورية وأهميته، مبينّاً أن هذا النصر لا يضاهي أي واقعة أخرى، من حيث حجم المؤامرة الكبرى والأشخاص الذين وقفوا وراء هذه المؤامرة.

 

كما لفت اللواء سليماني إلى أن بعض الشخصيات تتبنّى حديثاً يشوبه خطأ استراتيجي، حيث يتساءلون لماذا الحرب في سورية؟ موضحاً أن السبب يكمن في أن ثمة نظاماً ضالاً ووقحاً كالكيان الصهيوني يمتلك 300 رأس نووي ويتخذ استراتيجية الحرب المسبقة، وينهي ويقصف على أية قوة قبل اكتمالها، ولكن إيران تصدّت لهذا الكيان بعزة واقتدار، ودليل هذا أن لديها جنوداً داخل البلاد، وثمة جنود آخرون أوقفوا هذا العدو في مناطق أخرى. كذلك أكّد سليماني أن المجموعات التكفيرية تنامت في سورية ككرة ثلج متدحرجة واحتلت 70 في المئة من مساحتها ووصلت إلى العراق وحتى مشارف بغداد، وتحوّلت وحشاً، متسائلاً ماذا سيحدث اذا وصل داعش إلى إيران حينها؟

 

واعتبر سليماني أن انتصار محور المقاومة على المجموعات الارهابية في العراق وسورية هو انتصار لشعوب العالم والمنطقة وللشعب الإيراني، معتبراً أنه لولا هذه التضحيات ماذا كان سيحدث في شوارع إيران؟

 

وقال سليماني: لقد شاهدت مشاهد عجيبة في سنجار في العراق وفي مناطق أخرى، حيث تمّ قطع رأس ألفي شاب بالقرب من نهر في يوم واحد، ماذا كان سيحدث لو وصل مثل هذا الوحش الى بلادنا؟

 

وتابع سليماني قائلاً إن احباط إيران للإرهاب المصنّع أميركياً هو من أهم إنجازات السياسة الخارجية، حيث إن العالم تنفس الصعداء عبر انتصار محور المقاومة على المجموعات التكفيرية والإرهابية، معتبراً أن هذا النصر لا يقدر بثمن من الناحية الإنسانية.

 

اللواء سليماني أكد أن إيران حققت الاقتدار بالبعد الخارجي وأحبطت وستحبط جميع مؤامرات الأعداء، لافتاً إلى أن محور المقاومة باتساع أكبر من أي وقت مضى.

 

وحول القضية الفلسطينية أكّد سليماني أن إيران لا تساعد من أجل تيار معين في فلسطين بل تدعم جميع الشعب الفلسطيني من منطلق الواجب الديني والثوري والتصدي للاحتلال الإسرائيلي .

 

قائد قوة القدس اعتبر أن إدراج رئيس السلطة القضائية على قائمة الحظر الأميركي، شرف كبير لمواقفه الداعمة للنظام الإسلامي.

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout