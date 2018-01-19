الامم المتحدة تدق ناقوس خطر ارتفاع المجاعة في اليمن

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أعلنت الأمم المتحدة أن اكثر من22 مليون شخص في اليمن بحاجة الى مساعدات،حيث يزداد خطر حصول مجاعة بسبب العدوان السعودي .





ودقت الامم المتحدة ناقوس خطر ارتفاع المجاعة في اليمن لتطال اكثر من ثمانية ملايين ونصف شخص مقابل سبعة ملايين شخص العام الماضي اي بارتفاع مليون ونصف المليون شخص خلال ستة الاشهر الماضية بسبب استمرار الحصار على الشعب اليمني مشيرة الى وجود اكثر من ستة وسبعين في المئة من اليمنيين بحاجة الى مساعدات

واكد التقرير الاممي ان نصف المحافظات اليمنية واثنين وسبعين منطقة من اصل خمسة وتسعين هي الاكثر تعرضا لخطر المجاعة متهمة العدوان السعودي بتدمير اكثر من الف وخمسمئة مدرسة.

كما ناشدت منظمة الصحة العالمية دول العالم بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن الشعب اليمني لدرء مخاطر المجاعة وانقاذ ارواح الملايين في اليمن مؤكدة ان حالات الاصابة بمرض الدفتيريا تنتشر بسرعة بعد ظهور ستمئة وثمان وسبعين اصابة جديدة ووفاة ثمان واربعين حالة خلال الاربعة اشهر الماضية.