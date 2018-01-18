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أصوات غريبة في محرّك الطائرة وذعر... رحلة "الجحيم" انتهت في الصحراء!

18
JANUARY
2018
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هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الماليزية "ماليجا ايرلاينز" كانت تقوم برحلة بين سيدني وكوالالمبور، وعلى متنها 224 راكبا، اضطراريا في اليس سبرينغز في صحراء اوستراليا بسبب عطل في المحرك، مما اثار ذعر المسافرين، على ما ذكرت وسائل الاعلام الاوسترالية.

وقالت شركة الطيران انه تم تغيير مسار طائرة من طراز "ايرباص ايه330-300" "لاسباب تقنية" الى اليس سبرينغز، حيث هبطت من دون مشكلات. وقد أبلغ عدد من الركاب وسائل إعلام اوسترالية عن حالات ذعر، بسبب هذه الحادثة.

وقال محمد نوغيب لقناة "ايه بي سي" الاوسترالية: "بدأ المحرك بإصدار أصوات غريبة. عشت لحظات جزع مريعة".

أما تشين كاناني، وهو راكب آخر، فروى: "هذه الرحلة كانت أشبه بالجحيم. لقد أبلغونا بضرورة الاستعداد لهبوط اضطراري".

وتعرضت الخطوط الجوية الماليزية لكارثتين كبيرتين العام 2014. ففي آذار، فُقدت طائرة تابعة للشركة في الرحلة الرقم "ام اتش 370"، بعدما انطلقت من كوالالمبور في اتجاه بكين، وعلى متنها 239 شخصا. وفي تموز، أسقطت طائرة في الرحلة "ام اتش 17" كانت فوق منطقة قتالية في اوكرانيا، في طريقها من امستردام إلى كوالالمبور، وعلى متنها 298 شخصا.

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