إعلان حالة طوارئ عاجلة في مدينة يابانية .. والسبب صادم!

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أجبرت سلطات مدينة غاماغوري وسط اليابان على إعلان حالة التأهب القصوى بعد أن ضبط سمك سام ذو خطورة فتاكة على رفوف مركز تجاري كبير فيها.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أمس الثلاثاء بأنه لم يبقَ أمام السلطات المحلية من الخيارات إلا تفعيل نظام الإنذار بحالات الطوارئ، بعد أن تبين أن عددا من المواطنين قد اشتروا سمك "فوغو" الذي يعتبر بين أنواع الأطعمة الفاخرة لكن طبخها يتطلب عناية قصوى لأن أجزاء من جسدها تحتوي سماً فتاكاً.

وسجلت في اليابان 11 حالة وفاة ما بين عامي 2005 و2015 بسبب تعاطي سمك "فوغو" وتسمم 359 شخصاً آخرين، علما بأن السم الفتاك قد تتجاوز 1.2 ألف مرة سيانيد البوتاسيوم من حيث خطورته.