بالصور- سخروا من سمنتها فخسرت 95 كيلوغراماً... شاهدوا كيف أصبحت

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تمكنت الأسترالية ليزا غرانت كولينغريدج من خسارة 95 كيلوغراماً من وزنها بعدما وصل إلى أكثر من 162 كيلو. إلا أنها حرصت على فقدان هذا الوزن بطريقة تدريجية بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" بنسختها الأسترالية. وأشارت إلى أنها حققت هذا الهدف من خلال اتباعها نظاماً غذائياُ صحياً وممارستها التمارين الرياضية فقط. إلا أنها عانت بعد ذلك من ترهل جلدها، واستدعى ذلك خضوعها لعملية جراحية ساعدتها على التخلص من 5 كيلوغرامات من الجلد الزائد في مناطق الذراعين والفخذين والبطن. وقد جمعت لهذه الغاية تبرعات وصلت إلى 30 ألف دولار عبر أحد المواقع المتخصصة. وقالت في حديث أجرته معها الصحيفة: "كنت ممتلئة في طفولتي. لكن بعد وفاة والدي اكتشفت أن الانفعالات العاطفية تدفعني إلى تناول الطعام". وأضافت: "أتذكر أن الناس الذين أتوا لتعزيتنا كانوا يحضرون لي السكاكر"، مشيرة إلى أنها لم تمارس التمارين الرياضية أبداً، ما جعلها تكتسب الوزن الزائد. وقالت: "كنت آكل ما أحب، مثل الطعام الصيني والبيتزا وكمية كبيرة من رقائق البطاطا والشوكولاته". وأشارت إلى أن وزنها الزائد جعلها تفقد الثقة بنفسها، لافتة إلى أنها لم تكن ترغب حتى في الإجابة على الهاتف أو الخروج من المنزل خوفاً من سخرية الآخرين منها. وتابعت إن هذه السخرية نفسها دفعتها إلى تغيير نمط حياتها وخسارة وزنها الزائد. وقالت إنها أخذت هذا القرار بعدما هزئ منها أحد الأشخاص أثناء سيرها في الشارع برفقة خطيبها. المصدر: لها