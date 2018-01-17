سقوط نيزك في ميشيغان الأمريكية يسبب زلزالا

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رصدت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية سقوط نيزك صغير بالقرب من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، الثلاثاء 16 يناير الجاري. وأكدت إدارة الأرصاد الجوية عبر حسابها على تويتر أن تحليل البيانات أظهر أن الضوء الساطع والانفجار كانا نتيجة سقوط النيزك، لا بسبب الرعد والبرق. وكانت الإدارة الجيولوجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن موقع سقوط النيزك يبعد 8 كيلومترات عن بلدة نيو، الواقعة شمالي شرق مدينة ديترويت. وقالت الإدارة إن سقوط النيزك تسبب بوقوع زلزال بقوة درجتين حسب مقياس ريختر. يذكر أن كاميرات المراقبة سجلت تلك الظاهرة الطبيعية. وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على شبكة الإنترنت، سقوط جرم مضيء وانفجاره في الجو. المصدر: alwatan.kuwait