الكرملين يعلق على صحة بوتين

A + A -

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين في صحة ممتازة، ويمكنه التفوق على الكثيرين بدنيا.

وصرح بيسكوف: "بدوري، يمكنني أن أؤكد الرئيس بصحة جيدة، ويمكنه التفوق على الكثير بدنيا". وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول احتمال الكشف عن البيانات حول الحالة الصحية لبوتين إلى أن القانون لم ينص على ذلك.

وأوضح: "لا أعرف ما إذا كان يتم إعداد مثل هذه البيانات، إذ أن قوانيننا لا تلزم الكشف عن البيانات المتعلقة بحالة الرئيس الصحية".

أما في الولايات المتحدة، فقد قدم الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي روني جاكسوف، يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير، تقريرا مفصلا حول الحالة البدنية والعقلية لدونالد ترامب. ووفقا للنتائج فإن ترامب في حالة صحية جيدة. وأشارالطبيب إلى أن ترامب يتناول الأسبرين يوميا للوقاية من أمراض القلب، بالإضافة إلى أدوية لمنع تساقط الشعر وخفض الكولسترول.