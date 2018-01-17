أول تسجيل صوتي للجولاني منذ اعلان اصابته.. ماذا جاء فيه؟

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عرض محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام"، في تسجيل صوتي بث الثلاثاء على فصائل المعارضة "المصالحة الشاملة" ودعاها الى "رص الصفوف" للتصدي للهجوم الواسع الذي تشنه قوات النظام على محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.

وهو اول تسجيل يبث للجولاني منذ اعلان روسيا في تشرين الاول انها تمكنت بواسطة غارة جوية من اصابته بجروح خطرة دخل على اثرها في غيبوبة وهو ما نفته "هيئة تحرير الشام" في حينه.

وكان الجولاني يتزعم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) قبل ان ينضوي هذا التنظيم مع تنظيمات جهادية اخرى في ائتلاف حمل اسم "هيئة تحرير الشام" وتولى الجولاني لاحقا قيادته العامة.