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خامنئي يتهم السعودية بـ"خيانة الأمة الإسلامية"

17
JANUARY
2018
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اتهم مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي السعودية بـ"خيانة الأمة الإسلامية" بتقديمها "المساعدة" للولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاءت اتهامات خامنئي خلال استقباله المشاركين في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء في طهران.

وقال إن "حكومات المنطقة التي تدعم الأمريكيين وتتعاون مع الكيان الصهيوني لمحاربة إخوانهم المسلمين إنهم يرتكبون خيانة صارخة مثلما يفعل السعوديون"، بحسب وكالة "فارس".

وأكد المرشد الإيراني الأعلى ضرورة إعلان العالم الإسلامي موقفه من القضايا الأساسية "بصراحة وبصوت عال"، داعيا إلى عدم السماح بتكرار "التجربة المرة وهيمنة القوي الاستكباریة على المنطقة لعقود وتداعیاتها الطویلة الأمد".

كما دعا خامنئي إلى التسوية في اليمن والبحرين، مشددا على أن قضية اليمن والبحرين هي "من القضايا الأساسية والهامة التي خلّفت جروحا عميقة".

وأضاف: "فلسطين جسد واحد وتاريخ واحد من النهر إلى البحر والقدس عاصمة فلسطين".

"لا ينبغي السماح لإمبراطورية الإعلام الغربي الخطيرة والمخيفة والتي يسيطر عليها الصهاينة، بأن تتجاهل القضايا الرئيسة والمهمة في العالم الإسلامي".

روسيا اليوم
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