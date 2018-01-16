هذا ما قاله طبيب البيت الأبيض عن صحة ترامب

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قال طبيب البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجري للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب في حالة صحية ممتازة.

وبحسب طبيب البيت الأبيض فإنّه يمكن لترامب أن يستفيد من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات لخسارة المزيد من وزنه، مشيراً إلأى أنّ ترامب ينام من 4 إلى 5 ساعات كلّ ليلة، ولديه قدر كبير من الطاقة وقدرة على التحمّل في حياته.

وقال الطبيب روني جاكسون "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".

وأضاف أيضاً أن ترامب يتناول عقاراً طبياً لمنع تساقط الشعر ويتمتع بضغط دم جيد.

وكان الرئيس الأميركي قال الخميس الماضي إنه يتوقع أن يمرّ الكشف الطبي الذي خضع له الجمعة بسلام وإنه سيفاجأ إذا لم يحدث ذلك.