فيديو وحشي: حملت طفلتها من شعرها وأسقطتها أرضاً.. والسبب!

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قلبها خالٍ من الرحمة.. أين حنان الأم؟.. لن تصدقوا الإجرام الذي مارسته على هذه الطفلة المسكينة..

شاشة نيوز-وكالات- أقدمت أمٌّ على الاعتداء على ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، بطريقة وحشية، بعدما فشلت في العثور على "التابلت" الخاص بها، فوجَّهت اللَّوم للطفلة.

وفي التفاصيل، فقد أمسكت الأم الغاضبة بالطفلة من شعرها وجذبتها بالهواء ثم أسقطتها أرضًا وتركتها تبكي، في الوقت الذي تتّهمها فيه بالسرقة، لكن لحسن حظّ الطفلة أنّ المسؤولين عن الخدمات الاجتماعية تدخلّوا لحرمانها من الطفلة وأشقائها.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن المقطع تمّ التقاطه في الأرجنتين، ومازال التحقيق مفتوحاً مع الأم.