living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توضيح وتحذير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر!

16
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تحدّثت فيه عن تداول فيديو عن صناديق زرقاء مليئة بالمال تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أنها "لا تمتّ لنا بصلة".

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة، أوضحت المتحدّثة الرسمية للصليب الأحمر في جنيف ماري كلير فغالي أن هذا الفيلم "ظهر للمرة الأولى في العام 2011، وهو يعاود بين الحين والآخر الظهور على شبكات التواصل الإجتماعي مع تفسيرات لا تمت بغالبيتها الساحقة الى الواقع بصلة"، مشيرة الى أن الفيديو "يظهر بشكل واضح وصريح سوء استخدام شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو للدلالة لا يمتّ بواقعه ولا بالصور ولا بتصويره الى اللجنة بأي شكل من الأشكال".

وتابعت فغالي لافتة الى أن شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر، كما شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، شارات إنسانية وهي محمية بموجب اتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وبالتالي فإن سوء استخدام هذه الشارات الإنسانية يعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر كما يشكّل خرقًا لهذه القوانين.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout