توضيح وتحذير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر!

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نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تحدّثت فيه عن تداول فيديو عن صناديق زرقاء مليئة بالمال تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أنها "لا تمتّ لنا بصلة".



وفي مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة، أوضحت المتحدّثة الرسمية للصليب الأحمر في جنيف ماري كلير فغالي أن هذا الفيلم "ظهر للمرة الأولى في العام 2011، وهو يعاود بين الحين والآخر الظهور على شبكات التواصل الإجتماعي مع تفسيرات لا تمت بغالبيتها الساحقة الى الواقع بصلة"، مشيرة الى أن الفيديو "يظهر بشكل واضح وصريح سوء استخدام شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو للدلالة لا يمتّ بواقعه ولا بالصور ولا بتصويره الى اللجنة بأي شكل من الأشكال".



وتابعت فغالي لافتة الى أن شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر، كما شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، شارات إنسانية وهي محمية بموجب اتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وبالتالي فإن سوء استخدام هذه الشارات الإنسانية يعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر كما يشكّل خرقًا لهذه القوانين.