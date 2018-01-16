أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا

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شوهدت طائرة "أن-22" في السماء فوق قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا قبل أيام.

وحملت هذه الطائرة التي تعتبر أكبر طائرة مروحية تربينية في العالم شيئا مجهولا إلى سوريا بحسب وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

وتستطيع طائرة "أن-22" أن تحمل أشياء ثقيلة جدا كدبابة "تي-90" أو آليات منظومة الدفاع الجوي "إس-400".

وبصفة الإجمال تستطيع طائرة "أن-22" التي يقودها طاقم متكون من 7 أشخاص أن تحمل ما يزن 60 طنّا إلى مسافة تزيد على 5000 كيلومتر بسرعة 560 كيلومترا في الساعة.

وتعتبر طائرة "أن-22" طائرة "مخضرمة". فقد صُنعت أحدث طائرات "أن-22" التي تظل في الخدمة في روسيا قبل 40 عاما تقريبا. ومع ذلك تواصل هذه الطائرات عملها إلى جانب الطائرات الأكثر حداثة.

(sputnik)