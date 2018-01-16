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زفاف "أسطوري" على أعلى قمة في العالم

16
JANUARY
2018
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يحلم كل زوجين بيوم زفاف "أسطوري" يخلده التاريخ، إلا أن رجل وامرأة من استراليا كانت لديهما فكرة مختلفة وغير مسبوقة.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ثنائيا من ولاية كوينزلاند الأسترالية قاما برحلة شاقة ومتعبة دامت 9 أيام من أجل ربط عقدة على جبل إيفرست والاحتفال بعرسهما.
 
وتحمّل توم رين (31 عاما) وهايدي تورونين (32 عاما) درجات الحرارة المتجمدة والمرتفعات الوعرة خلال طريقهم إلى إيفرست، أعلى قمة جبلية في العالم.
 
والتقط الزوجان صورا تاريخية في إيفرست كما تبادلا الأماني قبل أن يضيفا لمسة خاصة على رحلتهما، حين قررا ربط عقدة في قمة الجبل.
 
وقالت الزوجة هايدي تورونين لـ"ديلي ميل" إنهما كانا يرغبان في رحلة "مستقلة" دون أن يرافقهما أي شخص.
 
وأضافت "بعد وصولنا شعرنا بفرحة خاصة وبفخر كبير.. هي رحلة لن ننساها أبدا."
 
وأوضحت أن "الطقس كان جميلا، باستثناء آخر يوم.. كان غائما جدا، وكان الثلج يتساقط".
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