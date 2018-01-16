الـFBI لصهر ترامب: إحذر هذه المرأة

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين ان صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر تلقى قبل عام تحذيرا من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" بشأن صداقته بالزوجة السابقة لروبرت مردوك الاميركية-الصينية ويندي دينغ مردوك بسبب احتمال وجود صلات تربطها بالنظام الصيني.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر "مطلعة على الملف" لم تسمّها ان الأف بي آي حذّر في مطلع العام الماضي صهر الرئيس من خطر ان تستغل هذه المرأة علاقة الصداقة التي تربطها به وبزوجته ايفانكا ترامب بقصد خدمة المصالح الصينية في الولايات المتحدة.