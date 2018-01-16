الجيش الأميركي يستعدّ بهدوء للملاذ الأخير: الحربُ مع كوريا الشمالية

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هيلين كوبر، اريك شميت، توماس غيبونز، جون ايسماي - نيويورك تايمز-







ففي ثكنة «فورت براغ» في كارولينا الشمالية، إنطلقت الشهر الماضي مجموعةٌ من 48 مروحيّة «أباتشي» و«شينوك» في عملية للتدريب على نقل الجنود والمعدات تحت نيران المدفعية الحيّة لمهاجمة أهداف. وبعد ذلك بيومين، وتحديداً في سماء نيفادا، قفز 119 جندياً من اللواء 82 مظليين تحت جنح الظلام في عملية تدريبية تحاكي غزواً أجنبياً.

الشهر المقبل، وفي مواقع الجيش في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، سيتدرّب اكثر من 1000 جندي احتياطي على كيفية إقامة مراكز تعبئة لنقل القوات العسكرية إلى الخارج بشكل مفاجئ.

وبدءاً من الشهر المقبل، مع إنطلاق دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في مدينة «بيونغشانغ» الكورية الجنوبية، تعتزم وزارة الدفاع الأميركية إرسال المزيد من قوات العمليات الخاصة الى شبه الجزيرة الكورية، وهي، حسب ما يقول الخبراء، خطوة أوّلية نحو تشكيل قوة عسكرية مقرّها كوريا، على غرار تلك التي تقاتل في العراق وسوريا، فيما يشير آخرون أنها مجرّد خطوة لتشكيل وحدة لمكافحة الإرهاب.

ففي عالم الجيش الأميركي، حيث التخطيط للطوارئ هو شعار مغروس في عقلية كل ضابط، فإنّ التحرّكات هي ظاهرياً جزءٌ من تدريب وزارة الدفاع وتناوب القوات. لكنّ نطاقَ التدريبات الأخيرة وتوقيتها يشيران إلى تجديد التركيز على جعل الجيش مستعدّاً لما يمكن أن يكون في الأفق مع كوريا الشمالية.

ويطالب بقوة كلّ من وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشترَكة الجنرال جوزيف دونفورد جونيور باستخدام الدبلوماسية لمعالجة طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ماتيس في آب الماضي إنّ الحرب مع كوريا الشمالية ستكون «كارثية». ومع ذلك، قال عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في البنتاغون وكبار القادة العسكريين في مقابلات إنّ المناورات تعكس الى حدّ كبير ردّ الجيش على أوامر ماتيس والقادة العسكريين ليكونوا على أهبة الاستعداد لأيِّ عمل عسكري محتمَل في شبه الجزيرة الكورية.

ووعد ترامب في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة في أيلول الماضي «بتدمير كوريا الشمالية بشكل كامل» إذا ما هدّدت الولايات المتحدة، ووصف زعيم الأمّة المارقة كيم جونغ اون بأنه «رجل الصواريخ».

وردّاً على ذلك، قال كيم إنه سينشر «أعلى مستوى من الإجراءات المضادة المتشدّدة في التاريخ» ضد الولايات المتحدة، ووصف ترامب بأنه «مضطربٌ عقليّاً».

وأدّى إنذارٌ كاذب في هاواي يوم السبت والذي استمرّ لمدة 40 دقيقة تقريباً، إلى إثارة حال من الذعر بعد أن بعث موظف عن طريق الخطأ رسالة تحذير من هجوم بالصواريخ الباليستية، الأمر الذي أكّد حال القلق التي يعيشها الأميركيون من التهديدات الكورية الشمالية.

مهمّة تقليدية

بعد 16 عاماً من القتال في العراق وأفغانستان وسوريا، يشعر الجنرالات الأميركيون بالقلق من أنّ الجيش الأميركي مستعدّ لمحاربة مجموعات مسلّحة لا تنتمي إلى دولة، أكثر ممّا هو مستعدّ لخوض المهمات التقليدية في مواجهة القوى البرّية المحصّنة بشدة والتي تتمتع بقدرات عسكرية هائلة ودفاعات جوّية.

ومن المتوقع أن يجري احتياطي الجيش الأميركي عمليةً الشهر المقبل، الهدف منها بثّ الحياة في مراكز التعبئة التي كانت نائمةً إلى حدٍّ كبير بعد انتهاء الحروب فى العراق وأفغانستان.

وبينما قام الجيش بنشر قوات خاصة في بعض الأحداث العالمية الكبيرة مثل كأس العالم في البرازيل عام 2014، فإنّ هذه الوحدات تكون عادة مكوّنة من حوالى 100 عنصر، وهو عدد أقل بكثير من الرقم الذي يجب إرساله إلى الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية.

وفي اجتماع موسّع، حذّر رئيس قيادة العمليات الخاصة في تامبا بولاية فلوريدا، الجنرال طوني توماس، المجتمعين بأنّ المزيد من أفراد القوات الخاصة قد يضطرون للإنتقال من الشرق الأوسط إلى المسرح الكوري في أيار، إذا تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة. وأكّد المتحدث باسمه الكابتن جيسون سالاتا هذا الموضوع، ولكنه قال إنّ الجنرال توماس أوضح انه لم يتم اتّخاذ أيّ قرار.

وخلال الاجتماع السنوي لرابطة الجيش الأميركي، وصف رئيس اركان الجيش الجنرال مارك ميللي بيونغ يانغ بأنها اكبر تهديد للأمن الوطني الأميركي، وقال إنّ ضبّاط الجيش الذين يقودون الوحدات التنفيذية يجب أن يستعدّوا لمواجهة هذا التهديد.

مضيفاً: «لا تنتظروا الأوامر واللوائح الجديدة المطبوعة، لأنني ببساطة أريد منكم أن تكونوا مستعدّين لما قد يأتي، ولا تقوموا بأيّ أمر لا يساهم مباشرة في زيادة الاستعداد القتالي في وحداتكم».

وقد وصلت مخاوفه إلى كافة رتب الجيش، وبدأت القوات المنتشرة في ثكنات ومراكز حول العالم تتساءل ما إذا سيتمّ نقلها قريباً إلى منطقة الكوريّتين.

ولكن على عكس الفترة التي سبقت حرب العراق، عندما بدأ البنتاغون التحريك الضخم للوحدات عام 2002 استعداداً للغزو الذي بدأ عام 2003، يصرّ المسؤولون العسكريون على أنّ هذه المرّة ليس موضوع قطار حرب ترك المحطة.

لكنّ مسؤولين عسكريين أميركيين قالوا إنه من المستبعد أن يقوم البنتاغون بعمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية دون أن يحذّر الأميركيين الموجودين هناك، إلّا إذا كانت غدارة الرئيس ترامب تعتقد أنّ بإمكانها شنّ ضربة جوّية واحدة على كوريا الشمالية لن تسبّب أيَّ انتقام من بيونغيانغ ضدّ سيول. ويقول بعض المسؤولين في البيت الأبيض إنه يمكن توجيه ضربة جوّية محدّدة ومحدودة مع الحدّ الأدنى من الردّ المعاكس ضدّ كوريا الجنوبية.

والعملية التدريبية هذا العام، وهي واحدة من عمليات عدّة تركّز على العديد من التهديدات حول العالم، ستركّز بشكل مكثّف على العمليات تحت الأرض، وتتضمّن العمل في بيئات ملوّثة كيميائياً التي قد تكون موجودة في كوريا الشمالية. كما أنها ستستضيف مهمّة قيادة العمليات الخاصة بمكافحة أسلحة الدمار الشامل.

قال مسؤولون عسكريون إنّ عمليات الوحدات الخاصة في الولايات المتحدة، بما فيها تلك التي لديها سيناريوهات للاستيلاء على أسلحة نووية او إسقاط مظليّين، تعكس منذ عدة اشهر احتمال وقوع عملية طارئة في كوريا الشمالية، دون تقديم تفاصيل بسبب حساسية العمليات.

وقد تمّت مشاهدة قاذفات من طراز B-1 تحلّق من جزيرة «غوام» فوق شبه الجزيرة الكورية، وسط تصاعد التوترات مع بيونغيانغ، وتقوم برحلات تدريبية منتظمة مع الطائرات المقاتلة اليابانية والكورية الجنوبية التي كثيراً ما تثير غضب كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تنضمّ قاذفات القنابل من طراز B-52 الى طائرات B-1 المتمركزة فى «غوام» هذا الشهر، لمضاعفة قوة النيران الجوّية بعيدة المدى. وصرّح مسؤولون في البنتاغون الأسبوع الماضي أنّ ثلاث قاذفات من طراز B-2 وصلت مع طواقمها إلى جزيرة «غوام».

ولكن على عكس التحضيرات العلنية للقوات الأميركية التي سبقت حرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2003، والتي سعت إلى الضغط على الرئيس العراقي صدام حسين في تسوية دبلوماسية، يسعى البنتاغون إلى تجنّب الإعلان عن جميع استعداداته خوفاً من استفزاز زعيم كوريا الشمالية.

الاسبوع الماضي اجتمع دبلوماسيون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية للمرة الآولى منذ عامين في إشارة الى ذوبان التوترات.

ويوم الثلثاء ستستضيف كندا والولايات المتحدة اجتماعاً في فانكوفر لوزراء خارجية الدول التى تدعم الجهود التى تدعمها الأمم المتحدة لصدّ القوات الكورية الشمالية بعد غزو كوريا الجنوبية عام 1950.

ويسعى الوزراء الى تقديم المبادرة الدبلوماسية التى خلقها وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون.

وهناك مساعٍ ديبلوماسية كثيرة يتمّ اتّباعُها على أكثر من مستوى، ويحاول الجنرال ماتيس وبعض القادة العسكريين إنجاز توازن لإظهار أنّ الجيش الأميركي مستعدّ لمواجهة أيِّ تحدٍّ من قبل كوريا الشمالية، حتى وإن كانوا يدعمون المساعي الديبلوماسية.