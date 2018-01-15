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هذا ما حصل للضابط المنشق الذي أعلن وقوفه ضد الرئيس مادورو

15
JANUARY
2018
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سبوتنيك-

أعلنت السلطات الفنزويلية هزيمة مجموعة منشقة عن قوات الأمن ألقت قنابل على وزارة الداخلية وأعلنت مناهضتها لرئيس البلاد نيكولاس مادورو.

ويقود المجموعة ضابط منشق يدعي أوسكار بيريز، اختطف مروحية تابعة للشرطة الفنزويلية، في حزيران الماضي، وألقى قنابل على مبنى وزارة الداخلية والمحكمة العليا.


وبث التلفزيون الحكومي، بيانا لوزارة الداخلية الفنزويلية، اليوم الإثنين، جاء فيه أن المتمردين فتحوا النار على الشرطة، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة خمسة بجروح خطيرة"، وخلال تبادل إطلاق النار جرى القبض على خمسة من أفراد المجموعة وقتل الباقون على الفور، ولم يتم بعد تحديد مصير قائد المجموعة".

يذكر أنه نهاية حزيران الماضي، قامت مجموعة من جهاز الأمن الفنزويلي بقيادة بيريز باختطاف طائرة مروحية تابعة للشرطة، وقامت بإلقاء قنابل يدوية وإطلاق النار على مبنيين لوزارة الداخلية والمحكمة العليا، معلنة بداية حربها على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وتمكن المهاجمون، في ذلك الحين، من الفرار ولم تعرف وجهتهم، ووصفت السلطات الحادث بأنه هجوم إرهابي وأعلنت البحث المتورطين فيه.

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