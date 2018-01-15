10 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية

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أدينت امرأة سويسرية بتهمة قراءة الرسائل الإلكترونية في حساب "إيميل" زوجها من دون علمه، في خرق للخصوصية، على الرغم من اكتشافها رسائل "غرامية" بين زوجها ونساء أخريات.

وقالت صحيفة "ميترو" إن الزوجة لم تقاوم رغبتها بالدخول لبريد زوجها الإلكتروني، وقراءة الرسائل التي تبادلها مع عدد من النساء الأخريات من دون علمها.

وقالت السيدة: "لقد كان (الزوج) على تواصل مع نساء أخريات لمدة طويلة. واجهته بموضوع العلاقات، ثم انتقل خارج شقتنا المشتركة".

وأضافت: "ثقتي به ذهبت. لم نتحدث بعدها أبدا".

وبلغت الغرامة الأولية 10 آلاف دولار، ولكنها أعفيت منها، بشرط عدم ارتكاب أي جنايات مماثلة في العامين القادمين.

ولكن المدعي العام أكد أن السيدة اقتحمت حساب زوجها بشكل متكرر، وقامت بتحميل مواد لم تمتلكها.

وبسبب معرفتها المسبق بكلمة الدخول للحساب، استبعدت تهمة "اختراق الحساب"، إلا أن دخولها بحد ذاته يعتبر خرقا لقانون الخصوصية السويسري.

وتم تخفيض الغرامة النهائية إلى 1600 دولار فقط.