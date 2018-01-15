بورصة إندونيسيا انهارت "فعليا"

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ذكرت محطة مترو التلفزيونية أن عشرات الأشخاص شوهدوا وهم يفرون من مبنى بورصة إندونيسيا في وسط جاكرتا، الاثنين، بعد تقارير غير مؤكدة عن انهيار هيكل معدني قرب المبنى.

وامتنع مدير البورصة ألبينو كيانجايا عن التعليق، وفق ما نقلت "رويترز"، فيما دخلا الأسواق حاليا إلى استراحة منتصف النهار، وستعود إلى العمل في الساعة الواحدة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي هيكلا معدنيا محطما قرب مدخل المبنى المؤلف من عدة طوابق.

وقال شاهد من رويترز إن نحو 12 شخصا أصيبوا ونقلوا على محفات خارج مبنى البورصة.

وأضاف أن سيارات إسعاف وصلت إلى المكان وكذلك العشرات من رجال الشرطة.