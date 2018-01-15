حالة من الذعر والهلع في هاواي.. نجم هوليودي: استيقظت ولم يبقَ من حياتي إلا 10 دقائق

A + A -

انتقد جيم كاري إنذار السلطات الأمريكية لسكان جزيرة هاواي بوجود صاروخ باليستي يقترب من المدينة، كاشفا وقع هذا الإنذار على السكان وحالة الذعر والهلع التي تسبب فيها.

ووصف نجم هوليود الإنذار بـ"الجنون"، قائلا: "استيقظت اليوم في هاواي، ولم يبقَ من حياتي إلا 10 دقائق".

وقد أصاب سكان الجزيرة الذعر والخوف من الكارثة، التي قد يسببها سقوط صاروخ باليستي، قبل أن يتضح أن الإنذار كاذب.

سارع سكان الجزيرة بعد تلقيهم الإنذار بالبحث عن أي ملجأ، يمكن أن يقيهم شر صاروخ باليستي بات على مقربة منهم حسب الإنذار .

هذا وقد تلقى سكان ولاية هاواي الأمريكية السبت إنذارا من السلطات بخطر سقوط وشيك لصاروخ باليستي على جزرهم ليتضح لاحقا أن الإنذار كاذب.