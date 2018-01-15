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جرحى في عملية طعن بمدرسة وسط روسيا

15
JANUARY
2018
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أعلنت الناطقة باسم وزارة الأمن الإقليمي التابعة لإقليم بيرم وسط روسيا، يلينا دوبينينا، أن 8 تلاميذ ومعلمة أصيبوا بطعنات في هجوم لمسلحين اثنين مقنعين على مدرسة في المدينة.
 
وقالت دوبينينا: "رجلان مقنعان هاجما معلمة وتلاميذ، ما أدى إلى إصابات 9 أشخاص بطعنات سكين، وهم معلمة و8 تلاميذ".
 
في هذه الأثناء، أعلن مصدر في هيئة الطوارئ التابعة لإقليم بيرم، أنه تم القبض على المجرمين اللذين هاجما مدرسة وقاما بطعن معلمة و8 تلاميذ.
 
وقال المصدر "تم القبض على المجرمين، ويتم التعرف على هويتهما والدوافع للقيام بالهجوم".
 
بدروها، أعلنت إدارة مكتب التحقيقات في مقاطعة بيرم وسط روسيا أن سبب الإصابات في المدرسة ناتج عن شجار باستعمال السكاكين وقع بين تلميذين.
 
وقالت الإدارة في بيان: "صباح يوم 15 كانون الثاني في إحدى مدارس مدينة بيرم وقع شجار بين تلميذين باستعمال السكاكين، وحاولوا التلاميذ والمعلمين إيقاف الشجاء، ما أدى إلى إصابات".
 
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