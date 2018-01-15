بالفيديو - طائرة تنزلق باتجاه البحر ولحظات رعب وهلع عاشها الركاب

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عاش ركاب طائرة تركية لحظات رعب وهلع يوم السبت الماضي بعدما انحرفت طائرتهم عن مسارها أثناء هبوطها باتجاه قاع البحر.

وقد نُشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لإجلاء ركاب من الطائرة التي خرجت عن مسارها من ممر الهبوط باتجاه البحر في مطار طرابزون التركي، بعدما غرس عجلاتها في الطين المكسو بالثلج وتتوقف على بعد أمتار قليلة عن سطح البحر، لينجو من كان على متنها من موت محقق.

وظهر في الفيديو مغادرة الركاب لمقصورة الطائرة من خلال مخارج الطوارئ وقد انتابتهم حالة من الذعر والرعب، فيما علمت فرق الإنقاذ على احتواء الموقف وعدم تفاقمه.

وكان الحادث أثناء هبوط طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "بيغاسوس" الجوية التى وصلت من أنقرة وعلى متنها 162 شخصا.

وأعلن مسؤولو المطار أن جميع الركاب وطاقم الطائرة خرجوا منها دون إصابات، فيما قررت سلطات المطار إغلاق أبواب المطار وتأجيل جميع الرحلات لفترة عقب الحادث، قبل أن يستأنف رحلاته لاحقا.