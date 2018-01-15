حصيلة جديدة لضحايا انزلاقات التربة في كاليفورنيا

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خلفت انزلاقات التربة الضخمة التي ضربت قسما من جنوب كاليفورنيا بداية الأسبوع، 20 قتيلا بحسب حصيلة جديدة أعلنت نهاية الأسبوع، فيما يواصل المسعفون البحث عن ضحايا بين الركام والمباني المتضررة.

وأورد الموقع الإلكتروني لمنطقة سانتا باربرا، أن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، محذرا من أن هذا العدد قد "يتغير في شكل كبير".

وأورد بيان مشترك لأجهزة الإنقاذ في المنطقة والولاية أن "البيئة غير المستقرة لا تزال تشكل خطرا على المدنيين والمسعفين" و"الكميات الهائلة من الوحل والركام تعوق تقدم العمل". حسب فرانس برس.

وأضاف البيان أن "الأولوية تبقى لعمليات البحث والإنقاذ".

وأدت الانزلاقات إلى إصابة 28 شخصا وتدمير 65 منزلا وثماني شركات في مونتي سيتو الواقعة شرق سانتا باربارا، كما تسببت بأضرار في العديد من المباني.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت الثلاثاء الماضي على هذه المنطقة التي تعرضت لحرائق مترامية في ديسمبر، بانزلاقات للتربة طاولت هضاب مونتي سيتو ومدنا أخرى في منطقة سانتا باربرا شمال غرب لوس انجليس، وذلك بعد أسبوعين من عودة السكان الذين أخلوا منازلهم هربا من الحرائق.

وأتت الحرائق على القسم الأكبر من المزروعات، ما هيّأ الظروف للكارثة الأخيرة.