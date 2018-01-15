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ترامب: لست عنصريا..!

15
JANUARY
2018
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إنه "ليس عنصريا" رغم تقارير عن تعليقات مهينة بشأن المهاجرين من هايتي وأفريقيا.
 
وأضاف ترامب "أنه مستعد" للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
 
وردا على سؤال أحد الصحفيين في فلوريدا عما إذا كان عنصريا بعدما أفادت تقارير بأنه قال إن المهاجرين من هايتي وأفريقيا "من دول حثالة" خلال اجتماع مع مشرعين "لا. أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري قابلته على الإطلاق".
 
وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي في واشنطن، إن دول الاتحاد الأفريقي عبرت عن غضبها وطالبت بالاعتذار بعد تعليق منسوب للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الدول الأفريقية "أوكار قذرة".
 
وأضافت البعثة "تدين بعثة الاتحاد الأفريقي التعليق بأشد العبارات وتطالب بالتراجع عن التعليق وبالاعتذار أيضا ليس للأفارقة فحسب لكن لجميع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم".
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