بالصورة - "آلانا إيفانز" ممثلة إباحية ثانية تمّت دعوتها إلى غرفة ترامب

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أشارت صحف أميركية إلى وجود ممثلة إباحية ثانية أكدت تلقيها لدعوة لإحدى غرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأحد الفنادق خلال بطولة الغولف في العام 2006.

وأكد موقع "ذا ديلي بيست" أن نجمة الأفلام الإباحية آلانا إيفانز صرحت بأنّ ستورمي دانيلز عرضت عليها مرافقتها إلى غرفة الملياردير الأميركي للمشاركة في لحظات حميمية.

ويأتي هذا الخبر بعد يوم واحد فقط من إعلان مجلة "وول ستريت جورنال" أن أحد محاميي دونالد ترامب أشارف على ترتيب عملية دفع مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم ستورمي دانيلز، مقابل التزامها الصمت بخصوص تردد مزاعم حول إقامة علاقة جنسية مع ترامب خلال البطولة.

وذكر الموقع الإخباري أنّ الرئيس الأميركي تحدث مع كليفورد قبل انتخابات تشرين الثاني-نوفمبر 2016 بشأن خبر يدور حول تلك المزاعم.

ولم يقم البيت الأبيض لحدّ الآن بالردّ على طلب إحدى المجلات للتعليق عن الموضوع، ولكن تمّت الإشارة إلى أنّ المقربين من ترامب نفوا تلك المعلومات عدة مرات.