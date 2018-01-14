بالفيديو - رحلة الموت من داخل الطائرة التي خرجت عن المدرج و كادت أن تسبب كارثة

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في الدقائق الأخيرة من مساء أمس 13 يناير/كانون الثاني 2018 انحرفت طائرة محملة بـ 162 راكباً لتخرج عن مدرج الطائرات وتتوقف على حافة منحدر مثلما يظهر ذلك في الصور التي التقطتها وكالة إخلاص.

ووفقاً للوكالة فإن طائرة الخطوط الجوية "pegasus" كانت قد أقلعت من مطار أنقرة لتصل إلى مطار طرابزون في الساعة 11:23 مساء وخرجت عن مسارها بعد أن تكسرت عجلاتها الأمامية وانغرست مقدمة الطائرة على الأرض الترابية في منحدر بجانب البحر.

وورد في تصريح لنائب حزب العدالة والتنمية بعد الحادث "صالح جورا" أن جميع الركاب الـ 162 وطاقم الطائرة المكون من قائدين و4 مضيفين في صحة جيدة وتم إجلاؤهم من الطائرة ولم يصابوا بأي أذى.

كما صرح بعدها محافظ طرابزون "يوجيل يافوز" بعدم وجود إصابات بين الركاب ولكن أصابهم الذعر والخوف.

وأشار يافوز إلى أنه سيفتح المطار قريباً، فقط أُغلق لأجل تدابير تقنية، كما أكد أنهم يبحثون لمعرفة الأسباب الأساسية لوقوع الحادثة.

وبعد الحادثه نشر وزير الداخلية التركي "سليمان سويلو" على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها "ليس هناك أي اصابات بين الركاب في الطائرة التي انحرفت عن مسارها في طرابزون، نحمد الله على ذلك والحمدلله على السلامة"

وعلى الرغم من عدم وجود أي إصابات في الحادثة إلا أنه تم طلب سيارات الإسعاف لـ11 راكباً، ونقلوا إلى المستشفيات لإجراءات وقائية فقط.