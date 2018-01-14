living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - رحلة الموت من داخل الطائرة التي خرجت عن المدرج و كادت أن تسبب كارثة

14
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في الدقائق الأخيرة من مساء أمس 13 يناير/كانون الثاني 2018 انحرفت طائرة محملة بـ 162 راكباً لتخرج عن مدرج الطائرات وتتوقف على حافة منحدر مثلما يظهر ذلك في الصور التي التقطتها وكالة إخلاص.

ووفقاً للوكالة فإن طائرة الخطوط الجوية "pegasus" كانت قد أقلعت من مطار أنقرة لتصل إلى مطار طرابزون في الساعة 11:23 مساء وخرجت عن مسارها بعد أن تكسرت عجلاتها الأمامية وانغرست مقدمة الطائرة على الأرض الترابية في منحدر بجانب البحر.
وورد في تصريح لنائب حزب العدالة والتنمية بعد الحادث "صالح جورا" أن جميع الركاب الـ 162 وطاقم الطائرة المكون من قائدين و4 مضيفين في صحة جيدة وتم إجلاؤهم من الطائرة ولم يصابوا بأي أذى.

كما صرح بعدها محافظ طرابزون "يوجيل يافوز" بعدم وجود إصابات بين الركاب ولكن أصابهم الذعر والخوف.

وأشار يافوز إلى أنه سيفتح المطار قريباً، فقط أُغلق لأجل تدابير تقنية، كما أكد أنهم يبحثون لمعرفة الأسباب الأساسية لوقوع الحادثة.
وبعد الحادثه نشر وزير الداخلية التركي "سليمان سويلو" على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها "ليس هناك أي اصابات بين الركاب في الطائرة التي انحرفت عن مسارها في طرابزون، نحمد الله على ذلك والحمدلله على السلامة"

وعلى الرغم من عدم وجود أي إصابات في الحادثة إلا أنه تم طلب سيارات الإسعاف لـ11 راكباً، ونقلوا إلى المستشفيات لإجراءات وقائية فقط.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout