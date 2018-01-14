"مجتهد" يكشف عن مفاوضات مع الوليد وتسويات مع أمراء آخرين ونقل لسجن الحائر

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غرد "مجتهد" على تويتر كاشفاً عن مفاوضات مع الوليد وتسويات مع أمراء آخرين ونقل لسجن الحائر :

-نبدأ بقصة النقل للحائر:

الحقيقة نقل جميع من بقي للحائر وليس الوليد فقط

والريتز يرتب الآن لاستقبال النزلاء العاديين كفندق عادي وتزال منه آثار كل المعتقلين

-معلومة

لم يطلق من الأمراء إلا أبناء الملك عبدالله الثلاثة

أفرج عن بعض رجال الأعمال ولم يطلق أي امير سوى الثلاثة

-ليس هناك تحقيقات حول ممارسات فساد

لا مفاوضات مع أحد ولا تسويات

الذي يجري هو تتبع ممتلكات المعتقلين في الداخل والخارج السائلة منها والأصول لأجل أن يقرر ابن سلمان كم يصادر منها لنفسه وما هي الطريقة التي يغلف فيها عميلة التحويل وكأنها للدولة

-بالنسبة للأملاك في الداخل:

سرد الممتلكات السائلة على شكل حسابات في البنوك ثم إصدار أمر من مؤسسة النقد بتحويلها لحساب ابن سلمان تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة

أما بالنسبة للشركات والأسهم والعقار والأصول فيجبر المعتقلون على بيع ما يمكن بيعه ونقل ملكية الباقي لشركات ابن سلمان

-وطبقا لآخر ما وصلنا من معلومات فإن مؤسسسة النقد كتبت للبنوك العالمية تريد تحويل أرصدة حسابات المعتقلين لحساب صندوق الاستثمار العامة وكان الرد:

سويسرا: لا يمكن أن نسمح إلا بحضور صاحب الحساب وكل عائلته لسويسرا

بقية الدول: نريد المزيد من التفاصيل والمبررات وشرح كامل للإطار القانوني

-أما الأسهم والشركات والعقارات التي في الخارج فقد تعرض المعتقلون لضغوط لبيعها أو تسييلها لأنها كلها مسجلة باسم شركات ومحامين ولذلك اصطدموا بكثير من العقبات العملية التي تستدعي حضورهم أو حضور ممثلين لهم بصفة قانونية مقنعة وهذا ما وجد ابن سلمان فيه صعوبة أدت لاستغراق وقت طويل