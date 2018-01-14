living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاتل الطفلة زينب لا يزال طليقاً... والحمض النووي يؤكد أنه مجرم متسلسل

14
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم تهدأ موجات الغضب والاستنكار في باكستان والعالم إثر الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة الباكستانية زينب أنصاري البالغة من العمر 7 أعوام، التي قتلت بعد الاعتداء عليها جنسياً يوم الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وعثر على جثتها ملقاة بالقمامة بعد خمسة أيام على قتلها في مدينة قصور بإقليم البنجاب.

وردت الشرطة الباكستانية أمس السبت على الغضب العارم الشعبي والسياسي والإعلامي، بالتصريح أن إلقاء القبض على مرتكب الجريمة بات قريباً، وإنها اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم ومساعدتهم للقاتل والمغتصب.

واستندت الشرطة إلى اختبار الحمض النووي للإشارة إلى أن جريمة قتل زينب واغتصابها ليست الوحيدة التي ارتكبها المجرم، بل إن ثمة سبع جرائم أخرى يعتقد أن الجاني نفسه ارتكبها بحق أطفال في المنطقة ذاتها، ما يعني أنه سفاح ارتكب سلسلة جرائم بالأسلوب نفسه، استهدفت أطفالاً.

وقال مسؤول أمن مدينة قصور، عارف نواز، إن اختبار الحمض النووي يثبت أن الجاني نفسه ضالع في سبع جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتلهم، عدا الجريمة الأخيرة التي راحت زينب ضحيتها، نافيا في الوقت نفسه نبأ اعتقال الجاني.

وأضاف أن "الأمن الباكستاني اعتقل حتى الآن أكثر من 227 شخصا، وأجرى اختبار الحمض النووي لنحو 67 شخصا، ولكن النتائج لم تتوافق مع أي منهم، ما يعني أننا لم نصل إلى تحديد هوية المجرم المطلوب".

وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة لاعتقال الجاني، قال المسؤول "إننا نواصل الجهود مستخدمين كافة السبل المتاحة، كما نستعين بكاميرات المراقبة التي لم تنفع حتى الآن، لأن الصور المتوفرة ضعيفة للغاية، لم تمكننا من التعرف على الجاني".

(العربي)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout