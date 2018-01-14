قاتل الطفلة زينب لا يزال طليقاً... والحمض النووي يؤكد أنه مجرم متسلسل

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لم تهدأ موجات الغضب والاستنكار في باكستان والعالم إثر الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة الباكستانية زينب أنصاري البالغة من العمر 7 أعوام، التي قتلت بعد الاعتداء عليها جنسياً يوم الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وعثر على جثتها ملقاة بالقمامة بعد خمسة أيام على قتلها في مدينة قصور بإقليم البنجاب.

وردت الشرطة الباكستانية أمس السبت على الغضب العارم الشعبي والسياسي والإعلامي، بالتصريح أن إلقاء القبض على مرتكب الجريمة بات قريباً، وإنها اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم ومساعدتهم للقاتل والمغتصب.

واستندت الشرطة إلى اختبار الحمض النووي للإشارة إلى أن جريمة قتل زينب واغتصابها ليست الوحيدة التي ارتكبها المجرم، بل إن ثمة سبع جرائم أخرى يعتقد أن الجاني نفسه ارتكبها بحق أطفال في المنطقة ذاتها، ما يعني أنه سفاح ارتكب سلسلة جرائم بالأسلوب نفسه، استهدفت أطفالاً.

وقال مسؤول أمن مدينة قصور، عارف نواز، إن اختبار الحمض النووي يثبت أن الجاني نفسه ضالع في سبع جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتلهم، عدا الجريمة الأخيرة التي راحت زينب ضحيتها، نافيا في الوقت نفسه نبأ اعتقال الجاني.

وأضاف أن "الأمن الباكستاني اعتقل حتى الآن أكثر من 227 شخصا، وأجرى اختبار الحمض النووي لنحو 67 شخصا، ولكن النتائج لم تتوافق مع أي منهم، ما يعني أننا لم نصل إلى تحديد هوية المجرم المطلوب".

وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة لاعتقال الجاني، قال المسؤول "إننا نواصل الجهود مستخدمين كافة السبل المتاحة، كما نستعين بكاميرات المراقبة التي لم تنفع حتى الآن، لأن الصور المتوفرة ضعيفة للغاية، لم تمكننا من التعرف على الجاني".

(العربي)