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بالصور- انزلاق طائرة ركاب في تركيا!

14
JANUARY
2018
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انزلقت طائرة ركاب عن المدرج ليل السبت اثناء هبوطها في مطار طرابزون بشمال تركيا متفادية السقوط في البحر، ولم يصب ركابها بأذى، بحسب ما افاد الاعلام المحلي.
ولم يسفر الحادث عن اصابات بين 162 من ركاب طائرة شركة "بيغاسوس" التي انطلقت من انقرة الى طرابزون على ساحل البحر الاسود.
وتم اجلاء الركاب دون مشاكل، وفقا للشركة.
وبثت شبكة "سي ان ان التركية" صورا بدت فيها الطائرة عالقة بشكل خطير على المنحدر بعدما غرقت إطاراتها في الوحل، على مسافة امتار من البحر.
كما نشرت وكالة دوغان صورا بدا فيها الدخان يتصاعد من الطائرة.
وما زالت اسباب الحادث مجهولة على ما اكد مكتب حاكم المحافظة.
وروت فاطمة غودرو التي كانت على متن الطائرة لوكالة الاناضول الذعر الذي ساد المسافرين.
وقالت "بدأنا نميل إلى الجانب، ثم إلى الامام. وساد الذعر وسط الصراخ والزعيق".
واعاد المطار فتح ابوابه بعد اغلاقها صباح الاحد.

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