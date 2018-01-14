ما سبب دخول مدافع برشلونة الجديد ملعب "كامب نو" حافيا ؟

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فاجأ المدافع الكولومبي ييري مينا الجميع، عندما نزع حذاءه وجواربه، خلال حفل تقديمه أمس، كلاعب جديد في صفوف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وظهر مينا وهو يخلع حذاءه قبل الدخول إلى أرضية ملعب "الكامب نو"، وينظر للسماء، وهو تقليد يقوم به اللاعبون الأمريكيون الجنوبيون، في إشارة إلى إيمانهم بالله.

وقال اللاعب المنضم إلى برشلونة مقابل 11.8 مليون يورو، خلال مؤتمر صحفي أمس: "بقدمي الحافيتين ألمس الأرض التي أريد أن أنجح فيها".

ويواظب مينا (23 عاما) على هذا التقليد، الذي سبق أن قام به خلال وصوله إلى فريق بالميراس البرازيلي قادما من فريق سانتا الكولومبي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مينا جاء ليعوض نجم دفاع برشلونة، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي يبدو أنه بات قريبا من مغادرة أسوار البارسا.

وأصبح مينا أول لاعب كولومبي ينضم لصفوف برشلونة، كما بات ثاني صفقات الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أيام قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو