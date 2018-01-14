الجيش التركي يقصف مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين شمال غرب سوريا

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استهدفت المدفعية التركية، أمس، مواقع لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في مدينة عفرين في ريف حلب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن بطاريات المدفعية التركية المتمركزة في منطقتي ريحانلي وقرقخان في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وفي منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قد نفذت 36 رشقة على الأقل منذ ظهر امس، استهدفت فيها مواقع "وحدات حماية الشعب" في باصوفان وجنديريس، وراجو، ودير بلوط.

وفي وقت سابق من السبت، أشارت قناة NTV التلفزيونية التركية إلى أن عملية الجيش جاءت ردا على قصف أراضي تركية على الحدود مع تركيا من المنطقة المذكورة.

فيما قال مصدر ميداني كردي لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش التركي قصف بالمدفعية قرى ملا خليلا ودير بلوط وإيسكا، وشاديرة، وباصوفان، وبرج سليمان، وجلمة بريف عفرين، ما تسبب بأضرار مادية بهذه القرى". ولفت المصدر إلى أن القصف "لا يزال مستمرا".

وكانت أنقرة قد انتقدت مرارا الولايات المتحدة على دعمها لـ"وحدات حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.