living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطّط لقتل والديه لأنهما عارضا علاقة حب تجمعه بصديقته!

13
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حكم القضاء البريطاني على شاب في التاسعة عشرة من العمر بالسجن ثمانية أعوام لمحاولته شراء متفجرات وقتل والديه اللذين كانا يعارضان علاقة حب تجمعه بصديقته.

وكانت المحكمة الملكية في برمنغهام دانت غورتيج رانداوا في نوفمبر بحيازة مواد متفجرة بنيّة تعريض حياة آخرين للخطر أو التسبب لهم بإصابات بالغة.

وقد أوقفته الشرطة في مايو 2017 بعد تلقيه طردا كان يظن أن بداخله قنبلة يمكن تفجيرها عن بعد.

وطلب الشاب تلك القنبلة عبر ما يعرف بالإنترنت المظلم، وهو جزء خفي من الشبكة العنكبوتية تجري عبره عمليات غير قانونية.

وجاء في بيان للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن الشاب كان ينوي استخدام القنبلة لأن والدته لم تكن موافقة على علاقته مع فتاة.

وأضافت الوكالة "خوفا من أن يدفعه والداه لإنهاء هذه العلاقة، وضع خطة" للتخلص منهما.

لكن الأجهزة الأمنية البريطانية كشفت أمر الطرد، فأبدلت القنبلة بأخرى مزيّفة قبل أن تُسلّم إلى عنوان الشاب.

وقال تيم غريغوري المسؤول في الوكالة "القنبلة التي اشتراها رانداوا عبر الإنترنت كان يمكن أن تسبب أضرارا كبيرة وتقتل عددا من الأشخاص، لو أنه نجح في استخدامها".

وأضاف "هذه الأعمال تظهر أنه يشكل خطرا كبيرا على المجتمع"، رغم أنه غير مرتبط بعصابات الجريمة المنظمة أو المنظمات الإرهابية.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout