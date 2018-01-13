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كم مرة خان ترامب زوجاته؟

13
JANUARY
2018
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اهتمت مجلة نيوزويك بدفع محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب 130 ألف دولار قبل شهر من انتخابات الرئاسة عام 2016 مقابل شراء صمت ممثلة أفلام إباحية للتغطية على علاقة غير أخلاقية مزعومة جمعتها بترمب عام 2006، وتساءلت "كم مرة خان ترمب زوجاته يا ترى؟".

وبينما أشارت المجلة إلى أن ترامب وميلانيا تزوجا في 2005، أضافت أن المحامي مايكل كوهين حوّل المبلغ لحساب الممثلة ستيفاني كليفورد المعروفة باسم ستورمي دانيلز في تشرين الأول 2016، وذلك كجزء من صفقة لشراء صمتها.

لكن ترامب متهم بخيانة زوجته الأولى إيفانا ترامب، حيث كان زواجه ينهار على أغلفة الصحف في نيويورك بعد أن اصطحب بكل صفاقة عشيقته مارلا مابلز في عطلة عائلية في "أسبن" برفقة زوجته إيفانا.

ولقد حاول العاشق ترمب إخفاء معشوقته إلى أن التقت بزوجته إيفانا، وقالت لها "أنا مارلا وأنا أحب زوجك، فهل تحبينه أنت؟ وذلك بحسب تقرير لموقع "غاوكر".

كما نشرت صحيفة نيويورك بوست في العام 1990 اقتباسا لمابلز على صفحتها الأولى تصف فيه معاشرتها لترمب بأنه الأفضل في حياتها، وذلك بينما كان زواجه من إيفانا لا يزال قائما، إذ دام زواجه من إيفانا في المدة من 1977 إلى 1992.

وأيد ترامب القصة وبتأكيده على الصحف ضرورة إبقاء اسمه فيها، وذلك بينما كان شخصية بارزة في العمل في عقارات نيويورك، دون أن يكون معروفا بأكثر من ذلك. وأما الزوجة إيفانا فوصفت العشيقة مارلا في مذكراتها باللعينة المثيرة للغضب.

ثم تزوج ترامب من مارلا مابلز في الفترة من 1993 إلى 1999، في وقت كان فيه على علاقة مع ثلاث نساء أخريات في الفترة ذاتها.

وأما زواجه من ميلانيا ترامب فكان في 2005، وذلك بينما تقول الممثلة دانيلز إنها أنشأت علاقة حميمية مع ترامب على هامش بطولة للغولف قرب بحيرة تاهو بين كاليفورنيا ونيفادا.

وأشارت المجلة إلى علاقة أخرى لترامب مع كارين ماكدوغال في 2016، وأضافت أن 19 امرأة تقدمت باتهامات ضد ترمب بالتحرش الجنسي بهن في الفترة من ثمانينيات القرن الماضي وحتى 2013.

الجزيرة
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