مطالبة بإدراج الرغيف الفرنسي «باغيت» على قائمة التراث العالمي

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أعلن رئيس الاتحاد الوطني للخبازين والحلوانيين الفرنسيين دومينيك انراكت أنه يتمنى أن يدرج خبز الباغيت التقليدي الفرنسي في قائمة التراث غير المادي للبشرية التي تضعها اليونسكو، وهو ينوي التقدم بهذا الطلب خلال حفل استقبال للخبازين يقام في قصر الإليزيه بعد ظهر الجمعة على جري العادة بعد عيد الغطاس الذي يعد فيه الفرنسيون ما يعرف بـ «غاليت دي روا» او «تورتة الملوك».

وقد أدرج فن تحضير البيتزا في نابولي مع ترقيص العجينة في الجو في كانون الأول/ديسمبر في قائمة التراث غير المادي للبشرية بعد «عريضة عالمية» وقعها مليونا شخص.