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120 لسعة لمسافر على درجة رجال الأعمال.. والشركة تعتذر

13
JANUARY
2018
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زعم رجل تعرضه لعدة لسعات من إحدى الحشرات، خلال رحلة كان يقوم بها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في درجة رجال الأعمال.
وتواجه الخطوط الجوية البريطانية سمعة سيئة، هذه الأيام، حيث اتهمها العديد من العملاء بالخدمة السيئة والامتيازات القليلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الراكب يدعى مايك غريغوري، 35 عاما، ورحلته كانت متوجهة من لندن إلى كيب تاون لقضاء رأس السنة الجديدة مع عائلته، مشيرة إلى أن قيمة التذكرة "بلغت 4 آلاف جنيه إسترليني".

وبدأ غريغوري يحك كل أطراف جسمه بعد ساعات قليلة من وصوله إلى كيب تاون، حيث تعيش زوجته وطفليه الصغيرين.

وعندما استيقظ "حامل البطاقة الذهبية" في الصباح عثر على بقع من الدم في مناطق مختلفة من جسده.

وذكر غريغوري "أدركت آنذاك أنني تعرضت لعدة لعسات.. من 120 إلى 150 لسعة."

وأجرى رجل الأعمال بعض البحوث على الإنترنت، فوجد أن حشرة "بق الفراش" هي التي لعسته، مشيرا إلى أن الضحايا عادة ما يلاحظون آثار لسعات هذا النوع من الحشرات في صباح اليوم التالي.

وقال متحدث باسم الخطوط البريطانية إنه تم "على الفور" إجراء تحقيقات على متن الطائرة، مضيفا "لم نتوصل بأي شكاوى أخرى بخصوص الموضوع ولكننا نعتذر من السيد غريغوري".

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