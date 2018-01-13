كندا: - محاولة تمزيق حجاب فتاة مسلمة

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فتحت الشرطة الكندية تحقيقا من أجل معرفة هوية الرجل الذي حاول تمزيق حجاب فتاة مسلمة تبلغ من العمر 11 عاما، بمدينة تورينتو الكندنية.

وقالت الطفلة خولة نعمان شعرتُ بأن أحدًا يلاحقني وأنا في طريقي إلى المدرسة مع أخي"، مضيفةً إنه عندما حاول تمزيق حجابها، بدأت بالصراخ فهرب، ثم بعد دقائق عاد من جديد، وحاول تمزيقه مجددًا".

وأعربت في حديث للصحفيين، عن خوفها العميق من الذهاب إلى مدرستها بعد هذا الحادث.

وقامت أسرة الطفلة بتقديم شكوى للشرطة للتحقيق بالحادث.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو الحادث بشدة، وقال "أريد من الفتاة وعائلتها وأصدقائها وكل الجالية المسلمة، أن يعلموا أن هذه ليست كندا".