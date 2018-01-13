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نائب متهم بالفساد في أوكرانيا يقفز من النافذة هربا من الأمن

13
JANUARY
2018
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تمكن أوليغ بابينكو عضو البرلمان الإقليمي لمقاطعة أوديسا في أوكرانيا من الفرار من وحدة خاصة في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لدى محاولة القبض عليه.

وتشتبه السلطات بأن بابينكو حاول رشوة أحد محققي المكتب المذكور. أفاد بذلك موقع Insider نقلا عن مصدر مطلع في الهيئات الأمنية الأوكرانية.

وقال المصدر: "عندما حاولت شرطة مكافحة الفساد توقيف بابينكو في مكان إقامته في كييف، سارع بالقفز من النافذة وهرب".

وفي وقت سابق، ذكرت دائرة الصحافة التابعة لمكتب مكافحة الفساد أن محققي المكتب اشتبهوا بقيام أحد نواب المجلس الإقليمي في مقاطعة أوديسا على البحر الأسود، بمحاولة تقديم رشوة قدرها نصف مليون دولار لأحد المسؤولين في المكتب، لقاء رفع الحجز عن حسابات إحدى الشركات الخاصة الملاحقة في قضية اختلاس أموال الميزانية في أوديسا.

ولكن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لم يحدد بشكل رسمي اسم النائب الهارب.

أما بابينكو فقد رفض عبر صفحته في فيسبوك رفضا قاطعا جميع الاتهامات، واعتبر إجراءات المكتب محاولة استفزازية للنيل منه وتشويه سمعته.

روسيا اليوم
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