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المدن التي تصدرت "هاشتاغات" إنستاغرام...حلّت المركز الرابع هذه المدينة العربية

13
JANUARY
2018
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تقدمت العاصمة البريطانية لندن إلى المركز الأول على موقع إنستاغرام، الذي يعد منصة هائلة للمسافرين والسائحين في العالم، وحلت محل مدينة نيويورك الأميركية التي تراجعت إلى المركز الثاني.

ففي أحدث تقرير صادر عن موقع "هاشتاغ ذي وورلد"، المنظمة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، اصطحب الوسم (الهاشتاغ) مدينة لندن نحو 88.87 مليون مرة في العام 2017، بزيادة بنسبة 38 في المئة، وبمعدل يومي وصل إلى 59850 مرة.

وبذلك تغلبت لندن على نيويورك، التي بلغ عدد مرات ذكرها مصحوبة بالهاشتاغ 88.51 مليون مرة، وبمعدل يومي 50549 مرة.

مدينة باريس حافظت على المركز الثالث بذكرها 57 مليون مرة مصحوبة مع الهاشتاغ.

واحتلت مدينة دبي الإماراتية المركز الرابع، حيث ذكرها المسافرون والسائحون 59.7 مليون مرة، وبمعدل 33035 مرة يوميا، محققة نموا بنسبة 29 في المئة.

مدينة اسطنبول التركية احتلت المركز الخامس، وتلتها ميامي، ثم لوس أنجلوس، التي تقدمت مركزين.

في المركز الثامن جاءت مدينة برشلونة الإسبانية، ثم موسكو التي تقدمت مركزا واحدا.

وتراجعت مدينة شيكاغو الأميركية 3 مراكز، واحتلت المركز العاشر، متقدمة على طوكيو اليابانية وتورنتو الكندية وبرلين الألمانية ولاس فيغاس الأميركية.

واحتلت مدريد المركز الخامس عشر، ثم هونغ كونغ فأمستردام الهولندية وسيدني الأسترالية.

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